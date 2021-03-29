Аните Цой присвоено звание народной артистки России

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Певице Аните Цой присвоено звание «Народный артист России». Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Аните Цой присвоено звание народной артистки России
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«За большие заслуги в области искусства присвоить почётное звание «Народный артист России»... Цой Аните Сергеевне — артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.

Звание народных артистов также получили в том числе руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, артистка Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Нина Дворжецкая, а также артист Театра имени Вахтангова Андрей Ильин.

В конце 2019 года званий народных артистов России были удостоены телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев.

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