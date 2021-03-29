Найшуллер прокомментировал лидерство боевика «Никто» по сборам в США

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Режиссёр Илья Найшуллер прокомментировал лидерство своего боевика «Никто» по сборам в США.
Найшуллер прокомментировал лидерство боевика «Никто» по сборам в США
  • © kinopoisk.ru

«Успех проекта заключается в том, что, во-первых, это хорошее кино, что немаловажно. Во-вторых, это кино, которое оставляет очень хорошее послевкусие», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил режиссёр, в основу картины легла история из жизни исполнителя главной роли — актёра Боба Оденкёрка, у которого однажды произошёл неприятный случай.

В свою очередь, кинокритик Егор Москвитин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что это кино о страхах и фантазиях, которое точно попадает в мужскую аудиторию.

Среди других причин посмотреть фильм эксперт назвал невероятно зрелищную режиссуру и остроумный сценарий.

Как добавил Москвитин, это очень хорошее развлекательное кино.

«Старомодное по сути и новаторское по форме», — полагает он.

Криминальный боевик «Никто» вышел на экраны 18 марта. Его снял российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор» и клипам группы «Ленинград».

Главную роль в ленте исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк, который также выступил инициатором проекта, в основу которого легла реальная история из жизни актёра.

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