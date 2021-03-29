Метеоролог рассказал о погоде в средней полосе России в апреле

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в средней полосе России в апреле.
Метеоролог рассказал о погоде в средней полосе России в апреле
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«В апреле ожидается преимущественно малооблачная погода с небольшим количеством осадков и редкой их повторяемостью, с умеренным суточным ходом температуры и с температурным фоном на 2—4 °С выше климатической нормы», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в начале апреля по ночам будет близко к 0 °С с небольшими заморозками до -4...-2 °С в отдельные ночи. Днём воздух может прогреваться до +6...+8 °С.

«Во второй декаде месяца температурный фон ещё подрастет, ночные значения повысятся до 0...+2 °С, а днём можно рассчитывать на +11...+13 °С», — сообщил эксперт.

По его словам, самой тёплой будет третья декада, ожидается почти майское тепло с дневной температурой до +15...+17 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью информагентству URA.RU рассказал, что в России в этом году будет «персиковое» лето.

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