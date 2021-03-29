В Тамбовской области состоится Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова

В Тамбовской области с 1 по 30 апреля пройдёт Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Живые концерты состоятся на нескольких площадках региона.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Традиционный «Рахманиновский вечер» пройдёт 1 апреля в Тамбовском областном краеведческом музее. В программе — выступления музыкантов, выставки, демонстрация фрагментов из фильмов о композиторе, стихи тамбовских поэтов — участников сборника «Венок Рахманинову».

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 апреля на сцене Тамбовского драматического театра.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о прошедшем в марте в Краснодарском крае фестивале Sirius Jazz Festival, организованном в сотрудничестве с музыкантом Игорем Бутманом.