В Тамбовской области состоится Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова

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В Тамбовской области с 1 по 30 апреля пройдёт Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова. Живые концерты состоятся на нескольких площадках региона.
В Тамбовской области состоится Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».  

Традиционный «Рахманиновский вечер» пройдёт 1 апреля в Тамбовском областном краеведческом музее. В программе — выступления музыкантов, выставки, демонстрация фрагментов из фильмов о композиторе, стихи тамбовских поэтов — участников сборника «Венок Рахманинову».

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 апреля на сцене Тамбовского драматического театра.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о прошедшем в марте в Краснодарском крае фестивале Sirius Jazz Festival, организованном в сотрудничестве с музыкантом Игорем Бутманом.

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