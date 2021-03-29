В Самарской области ожидается похолодание

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, что после кратковременного тепла в Самарской области похолодает до -12 °C.

Об этом пишет sova.info.

В понедельник, 29 марта, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5—10 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.

Во вторник, 30 марта, днём столбик термометра покажет от +3 °C до +8 °C, ночью температура опустится до -12 °C.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью информагентству URA.RU рассказал, что в России в этом году будет «персиковое» лето.