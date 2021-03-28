Музыканта Липницкого похоронят 30 марта

Бас-гитариста рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого, который утонул в Москве-реке, похоронят во вторник, 30 марта, в районе села Аксиньино Московской области.

«Отпевание — в 12:00 во вторник (30 марта. — RT) в церкви в Аксиньине близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом», — цитирует друга музыканта, музыкального критика Артемия Троицкого ТАСС.

27 марта тело Липницкого на второй день поисков обнаружили в Москве-реке.

О его смерти стало известно 26 марта. Липницкому было 68 лет.

Как сообщал портал kp.ru, Липницкий утонул, когда пытался на лыжах пройти по льду Москвы-реки у посёлка Николина Гора.