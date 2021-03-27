У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Адриатическом море близ побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

По данным Геологической службы США, центр толчков располагался в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи.