У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6

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В Адриатическом море близ побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

По данным Геологической службы США, центр толчков располагался в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи.

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