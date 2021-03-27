У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Адриатическом море близ побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.
По данным Геологической службы США, центр толчков располагался в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи.
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