Власти Москвы оценили ход реставрации Театра эстрады

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Власти Москвы оценили ход реставрации Московского государственного театра эстрады.
Власти Москвы оценили ход реставрации Театра эстрады
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Это уникальное место, но, конечно, морально и физически устаревшее и требующее серьёзного ремонта», — заявил мэр Сергей Собянин во время посещения здания театра.

Театр планируется открыть в 2022 году, передаёт портал мэра и правительства.

Собянин также отметил, что за последние десять лет в столице отремонтировали 70 театральных зданий.

«Театры «Геликон-опера», «Современник», театр «Школа современной пьесы», который после пожара, казалось бы, невозможно было восстановить, десятки других… И мы продолжаем эту программу», — добавил мэр.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.

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