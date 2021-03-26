Власти Москвы оценили ход реставрации Театра эстрады
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Об этом сообщает kp.ru.
«Это уникальное место, но, конечно, морально и физически устаревшее и требующее серьёзного ремонта», — заявил мэр Сергей Собянин во время посещения здания театра.
Театр планируется открыть в 2022 году, передаёт портал мэра и правительства.
Собянин также отметил, что за последние десять лет в столице отремонтировали 70 театральных зданий.
«Театры «Геликон-опера», «Современник», театр «Школа современной пьесы», который после пожара, казалось бы, невозможно было восстановить, десятки других… И мы продолжаем эту программу», — добавил мэр.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.