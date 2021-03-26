Олег Гаркуша выразил соболезнования в связи со смертью Александра Липницкого
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«Трагическое событие. Очень жаль», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, Липницкий был замечательным, душевным и интеллигентным человеком.
«Гастролировали вместе. Выезжали во Францию», — рассказал Гаркуша.
Он отметил, что их последняя встреча состоялась около полугода назад, когда со своей книгой в Россию приезжала Джоанна Стингрей.
Ранее автор текстов группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский в беседе с Nation News выразил соболезнования в связи со смертью Липницкого.