Олег Гаркуша выразил соболезнования в связи со смертью Александра Липницкого

Фронтмен группы «АукцЫон», автор и исполнитель текстов, писатель, поэт, актёр Олег Гаркуша выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого.

«Трагическое событие. Очень жаль», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Липницкий был замечательным, душевным и интеллигентным человеком.

«Гастролировали вместе. Выезжали во Францию», — рассказал Гаркуша.

Он отметил, что их последняя встреча состоялась около полугода назад, когда со своей книгой в Россию приезжала Джоанна Стингрей.

Ранее автор текстов группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский в беседе с Nation News выразил соболезнования в связи со смертью Липницкого.