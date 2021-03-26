Олег Гаркуша выразил соболезнования в связи со смертью Александра Липницкого

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Фронтмен группы «АукцЫон», автор и исполнитель текстов, писатель, поэт, актёр Олег Гаркуша выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого.
Олег Гаркуша выразил соболезнования в связи со смертью Александра Липницкого
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Трагическое событие. Очень жаль», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Липницкий был замечательным, душевным и интеллигентным человеком.

«Гастролировали вместе. Выезжали во Францию», — рассказал Гаркуша.

Он отметил, что их последняя встреча состоялась около полугода назад, когда со своей книгой в Россию приезжала Джоанна Стингрей.

Ранее автор текстов группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский в беседе с Nation News выразил соболезнования в связи со смертью Липницкого.

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