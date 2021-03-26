«Одноклассники» представили новый дизайн

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Социальная сеть «Одноклассники» в честь собственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Одноклассники» представили новый дизайн
  • РИА Новости

Отмечается, что сайт и мобильные приложения получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Сайт получил новую вёрстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. Кроме того, в течение года «Одноклассники» запустят сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: благодаря этому пользователи смогут переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную страницу. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации» и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети.

Наиболее заметные изменения коснулись верхнего меню десктопной версии «Одноклассников»: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип соцсети теперь набран шрифтом Odnoklassniki, который был разработан специально для социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» первыми в России среди социальных сетей представили собственный оригинальный сериал.

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