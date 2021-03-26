Автор текстов группы «АукцЫон» Озерский назвал смерть Липницкого большой потерей

Автор текстов группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей группы «Звуки Му», Александра Липницкого.

В беседе с Nation News он заявил, что это очень большая потеря для русского рока.

«Очень улыбчивый всегда был и добрый. Никогда люди вовремя не уходят. С Сашей всегда было очень приятно и встретиться, и пересечься», — сказал Озерский.

Со своей стороны, музыкальный критик Александр Волков в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что Липницкий как тележурналист кардинально отличался от всего того, что есть сейчас.

«Александр имел школу иную, подход иной. Он всегда смотрел в причину, искал причину событий. Он был настоящим культурологом. Мне бы очень хотелось, чтобы это сохранилось и чтобы кто-то молодой начал двигаться так же», — сказал Волков.

По его словам, Липницкий двигал отечественную культуру.

О смерти одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого стало известно 26 марта.