Автор текстов группы «АукцЫон» Озерский назвал смерть Липницкого большой потерей
- © РИА Новости / Виталий Безруких
В беседе с Nation News он заявил, что это очень большая потеря для русского рока.
«Очень улыбчивый всегда был и добрый. Никогда люди вовремя не уходят. С Сашей всегда было очень приятно и встретиться, и пересечься», — сказал Озерский.
Со своей стороны, музыкальный критик Александр Волков в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что Липницкий как тележурналист кардинально отличался от всего того, что есть сейчас.
«Александр имел школу иную, подход иной. Он всегда смотрел в причину, искал причину событий. Он был настоящим культурологом. Мне бы очень хотелось, чтобы это сохранилось и чтобы кто-то молодой начал двигаться так же», — сказал Волков.
По его словам, Липницкий двигал отечественную культуру.
О смерти одного из основателей группы «Звуки Му» Александра Липницкого стало известно 26 марта.