Спектакль «Лес» представят в МХАТ имени Горького в апреле

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Премьерный спектакль «Лес» покажут в МХАТ им. М. Горького в апреле. Это постановка петербургского режиссёра Виктора Крамера.
Спектакль «Лес» представят в МХАТ имени Горького в апреле
  • © Пресс-служба МХАТ им. М. Горького

Главные роли сыграли Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова, передаёт «Утро.ру».

Пьеса была написана в 1871 году. Спектакль отличается от классической драматургии Александра Островского. Он сочетает авангард, классику, буффонаду, минимализм и многослойность.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.

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