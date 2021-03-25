Спектакль «Лес» представят в МХАТ имени Горького в апреле

Премьерный спектакль «Лес» покажут в МХАТ им. М. Горького в апреле. Это постановка петербургского режиссёра Виктора Крамера.

Главные роли сыграли Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Татьяна Поппе и Алиса Гребенщикова, передаёт «Утро.ру».

Пьеса была написана в 1871 году. Спектакль отличается от классической драматургии Александра Островского. Он сочетает авангард, классику, буффонаду, минимализм и многослойность.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.