Власти ЯНАО рассказали о планах на 2021 год

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о планах региональных властей на 2021 год.

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

В частности, текущий год объявлен Годом талантов. Артюхов поручил окружному департаменту культуры разработать программу развития школ искусств.

«Речь не только о ремонте. Необходимо предусмотреть новые направления — графический дизайн, звукозапись и театральное искусство. Мы уже активно меняем оснащение музыкальных школ. Только за последние два года закупили почти 500 новых инструментов», — отметил губернатор.

По его словам, на Год талантов в регионе большие планы: ожидается приезд дирижёра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.