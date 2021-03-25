Власти ЯНАО рассказали о планах на 2021 год

Короткая ссылка
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о планах региональных властей на 2021 год.
Власти ЯНАО рассказали о планах на 2021 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

В частности, текущий год объявлен Годом талантов. Артюхов поручил окружному департаменту культуры разработать программу развития школ искусств.

«Речь не только о ремонте. Необходимо предусмотреть новые направления — графический дизайн, звукозапись и театральное искусство. Мы уже активно меняем оснащение музыкальных школ. Только за последние два года закупили почти 500 новых инструментов», — отметил губернатор.

По его словам, на Год талантов в регионе большие планы: ожидается приезд дирижёра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить