Умер французский режиссёр Бертран Тавернье

Короткая ссылка
Французский кинорежиссёр и сценарист Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил расположенный в Лионе Институт Люмьер.
Умер французский режиссёр Бертран Тавернье
  • Reuters

«Вместе с женой режиссёра Сарой, детьми Нильсом и Тиффани и его внуками Институт Люмьер и Тьерри Фремо с грустью и болью сообщают об уходе Бертрана Тавернье», — говорится в сообщении в Twitter.

Тавернье снял около 30 фильмов. Среди самых известных — «Полуночный джаз», который в 1986 году получил «Оскар» за лучшую музыку, «Часовщик из Сен-Поля», «Пусть начнётся праздник», «Судья и убийца».

Тавернье — обладатель четырёх «Сезаров». В 1984 году получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале за ленту «Воскресенье за городом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить