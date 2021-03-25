Умер французский режиссёр Бертран Тавернье

Французский кинорежиссёр и сценарист Бертран Тавернье скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил расположенный в Лионе Институт Люмьер.

«Вместе с женой режиссёра Сарой, детьми Нильсом и Тиффани и его внуками Институт Люмьер и Тьерри Фремо с грустью и болью сообщают об уходе Бертрана Тавернье», — говорится в сообщении в Twitter.

Тавернье снял около 30 фильмов. Среди самых известных — «Полуночный джаз», который в 1986 году получил «Оскар» за лучшую музыку, «Часовщик из Сен-Поля», «Пусть начнётся праздник», «Судья и убийца».

Тавернье — обладатель четырёх «Сезаров». В 1984 году получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале за ленту «Воскресенье за городом».