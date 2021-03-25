Умерла заслуженная артистка России Лиана Жвания

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Заслуженная артистка России Лиана Жвания скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева.
Умерла заслуженная артистка России Лиана Жвания
  • © Ленфильм, 1972

«Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания», — заявили в театре.

В сообщении говорится, что «театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы».

Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Нажиба Ихсанова.

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