Умерла заслуженная артистка России Лиана Жвания
- © Ленфильм, 1972
«Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания», — заявили в театре.
В сообщении говорится, что «театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы».
Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позже.
Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Нажиба Ихсанова.