Умерла заслуженная артистка России Лиана Жвания

Заслуженная артистка России Лиана Жвания скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева.

«Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания», — заявили в театре.

В сообщении говорится, что «театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы».

Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Нажиба Ихсанова.