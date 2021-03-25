Сын Виктора Цоя прокомментировал популярность песен группы «Кино»

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Сын музыканта Виктора Цоя Александр Цой прокомментировал популярность песен группы «Кино».
Сын Виктора Цоя прокомментировал популярность песен группы «Кино»
  • РИА Новости

«Последняя версия, которую я всем пересказываю, — это про ценности. Мне кажется, что эти песни несут важные и не теряющие актуальности ценности. Это помимо социального образа и в целом удачно пойманного момента, музыкального стиля, который стал таким модным, что до сих пор звучит актуально», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, всё это не сработало бы без внутреннего стержня группы.

Ранее НТВ сообщало о выставке в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба в Санкт-Петербурге.

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