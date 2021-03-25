В Гидрометцентре прогнозируют солнечную погоду в Москве
- Reuters
«Солнечная погода позволяет почувствовать запах весны. Какие прогнозы? Наступает антициклонический режим. Сегодня и завтра хорошая солнечная погода. С четверга по субботу в Москве температура будет +6 °C...+8 °C, по области — до +9 °C, в воскресенье тоже до +9 °C», — приводит РИА Новости его слова.
Вильфанд отметил, что до субботы осадков не ожидается.
«В субботу небольшие осадки, а в воскресенье опять солнечная погода», — добавил синоптик.