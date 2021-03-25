В Гидрометцентре прогнозируют солнечную погоду в Москве

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В Москве до субботы, 27 марта, ожидается солнечная погода с температурой в пределах +6 °C...+8 °C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре прогнозируют солнечную погоду в Москве
  • Reuters

«Солнечная погода позволяет почувствовать запах весны. Какие прогнозы? Наступает антициклонический режим. Сегодня и завтра хорошая солнечная погода. С четверга по субботу в Москве температура будет +6 °C...+8 °C, по области — до +9 °C, в воскресенье тоже до +9 °C», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что до субботы осадков не ожидается. 

«В субботу небольшие осадки, а в воскресенье опять солнечная погода», — добавил синоптик. 

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