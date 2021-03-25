В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской России до 29 марта

На европейской территории России с 25 по 29 марта установится однородный температурный режим в пределах +6 °C...+8 °C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На всей территории европейской части страны с 25 по 29 марта в течение пяти дней однородный температурный режим. На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что температура днём ожидается в пределах +6 °C...+8 °C.

«Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — добавил синоптик.

Ранее воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +11 °C и установил температурный рекорд.