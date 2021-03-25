В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской России до 29 марта

Короткая ссылка
На европейской территории России с 25 по 29 марта установится однородный температурный режим в пределах +6 °C...+8 °C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской России до 29 марта
  • globallookpress.com

«На всей территории европейской части страны с 25 по 29 марта в течение пяти дней однородный температурный режим. На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что температура днём ожидается в пределах +6 °C...+8 °C.

«Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — добавил синоптик.

Ранее воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +11 °C и установил температурный рекорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить