В Сочи открылась Всероссийская парусная регата
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Южного федерального центра спортивной подготовки.
Первые соревнования пройдут 25 марта. Всего ожидается участие около 220 спортсменов из 22 регионов России.
Старты являются отборочным этапом для участия в международных соревнованиях для спортсменов, выступающих в неолимпийских классах, отметили организаторы.
В рамках регаты также пройдёт второй этап Кубка России в олимпийских классах яхт и классе яхт «Финн».