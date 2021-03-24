В Сочи открылась Всероссийская парусная регата

В Сочи открылась ежегодная Всероссийская парусная регата.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Южного федерального центра спортивной подготовки.

Первые соревнования пройдут 25 марта. Всего ожидается участие около 220 спортсменов из 22 регионов России.

Старты являются отборочным этапом для участия в международных соревнованиях для спортсменов, выступающих в неолимпийских классах, отметили организаторы.

В рамках регаты также пройдёт второй этап Кубка России в олимпийских классах яхт и классе яхт «Финн».