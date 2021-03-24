Режиссёр Королёв рассказал о фильме «Курчатов»

Режиссёр Александр Королёв рассказал о фильме «Курчатов», который повествует об альтернативной истории жизни советского учёного. Лента основана на рассказе Айзека Азимова.

«Вопрос, прозвучавший в начале трейлера фильма: «В чём ценность овец для пастуха?» — ключевой для его понимания. Ответ на этот вопрос в фильме оставит разные эмоции у каждого зрителя, и каждый по-своему ответит на него», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Королёва, сценарий он написал в соавторстве с отцом — Гариком Сукачёвым.

«Но мы его адаптировали, потому что это американский фантаст, там есть обстоятельства места, и мы добавили отсебятинки, поэтому это «по мотивам», — пояснил режиссёр.

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