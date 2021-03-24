Камиль Ларин прокомментировал идею о четырёхдневной рабочей неделе

Один из основателей театра «Квартет И», Камиль Ларин, прокомментировал итоги опроса россиян о четырёхдневной рабочей неделе.

«Я бы предложил немного математики. В году 365 дней, рабочих — 247, выходных и праздников — 118. Если подсчитать, что в году 52 недели, а значит, в каждой неделе отнять по одному дню, то получится, что рабочих дней остается 195, а выходных и праздничных — 170. То есть практически половина года. И как же мы тогда будем достигать новых высот и вершин, если полгода мы будем работать, а полгода отдыхать? Хотя, конечно же, хорошо. Отдыхать — не работать», — отметил он в беседе с НСН.

Ранее историк моды, ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев в беседе с телеканалом «360» признался, что минувший год, несмотря на перенесённый коронавирус, принёс ему успех.