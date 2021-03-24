В Челябинской области синоптики обещают ветреную погоду с мокрым снегом

В Челябинске и области 26 марта будет тёплая погода. Днём температура поднимется выше +8 °С. При этом синоптики обещают мокрый снег.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные «Гисметео».

«С 26 марта в Челябинской области ожидается существенное потепление. Дневные температуры повысятся до +8 °С, ночные будут колебаться около -3...-4 °С», — сообщили синоптики.

В ближайшие дни прогнозируют ветер с порывами до 7—10 м/с. Такая погода ожидается в течение ближайших двух недель.

К 27 марта в регион придёт циклон, который принесёт с собой дожди и мокрый снег. Метеорологи предупреждают, что такая погода задержится в регионе до конца марта.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане ожидается гололедица и туман.