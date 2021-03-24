«Большой удмуртский диктант» состоится в апреле

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«Большой удмуртский диктант» состоится 3 апреля.
«Большой удмуртский диктант» состоится в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Акция посвящена Году села в республике. Автором диктанта стал поэт, драматург, переводчик, член Союза писателей России Владимир Котков.

Участвовать можно очно и заочно. Текст зачитают на специально организованных площадках, а также в эфире телеканала «Удмуртия» и радио «Моя Удмуртия».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодарский край примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 10 апреля.

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