«Большой удмуртский диктант» состоится в апреле

«Большой удмуртский диктант» состоится 3 апреля.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Акция посвящена Году села в республике. Автором диктанта стал поэт, драматург, переводчик, член Союза писателей России Владимир Котков.

Участвовать можно очно и заочно. Текст зачитают на специально организованных площадках, а также в эфире телеканала «Удмуртия» и радио «Моя Удмуртия».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодарский край примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 10 апреля.