Синоптик рассказала, когда в Свердловской области наступит весенняя погода

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Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, когда в Свердловской области наступит весенняя погода.
Синоптик рассказала, когда в Свердловской области наступит весенняя погода
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает URA.RU.

«С началом апреля интенсивность тепла будет повышаться. Где-то с 3 апреля дневные температуры могут быть устойчивыми, примерно +7...+8 ˚С, а ночные будут близки к 0 ˚С», — заявила она на тематической пресс-конференции.

Согласно предварительным прогнозам, апрель ожидается близким к норме. Средняя температура будет +1...+4 ˚С.

Как отметила Шепоренко, активное таяние снега ожидается также в начале апреля.

Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.

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