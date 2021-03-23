Синоптик рассказала, когда в Свердловской области наступит весенняя погода
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Об этом сообщает URA.RU.
«С началом апреля интенсивность тепла будет повышаться. Где-то с 3 апреля дневные температуры могут быть устойчивыми, примерно +7...+8 ˚С, а ночные будут близки к 0 ˚С», — заявила она на тематической пресс-конференции.
Согласно предварительным прогнозам, апрель ожидается близким к норме. Средняя температура будет +1...+4 ˚С.
Как отметила Шепоренко, активное таяние снега ожидается также в начале апреля.
Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона.