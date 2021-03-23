Метеоролог рассказал о погоде в Татарстане весной

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане весной.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Погода выправляется понемногу. Будем надеяться на то, что, согласно вероятностным прогнозам Гидрометцентра, в отличие от зимы, весенний период окажется более удачным, более тёплым, и тем более летний период, который ожидается в пределах нормы», — заявил Переведенцев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню метеорологии.

По его словам, вероятностный прогноз оправдывается на 60—70%. В апреле температура ожидается выше нормы, для республики она составляет в среднем +4...+5 ˚С. В мае прогнозируется средняя для Татарстана температура — +13 ˚С.

Переведенцев добавил, что конец марта может быть хорошим.

«Прекрасная погода дальше, солнечная днём, ночью ещё будет подмораживать, дневные температуры — +5...+6 ˚С и выше, нет осадков», — заключил он.

Ранее, как сообщала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона. По его словам, лето будет жарким, а кое-где засушливым.