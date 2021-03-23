Эксперт прокомментировал извержение вулкана в Исландии

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Вулканолог Юрий Дубик прокомментировал извержение вулкана Фаградалсфьяль в Исландии.
Эксперт прокомментировал извержение вулкана в Исландии
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«В Исландии особый тип — это трещинное извержение. Из трещин изливается лава, скорость которой невелика», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил эксперт, опасность представляют именно лавовые потоки, поскольку их температура может достигать тысячи градусов.

«Но в реальности всё, что происходит в Исландии, — это практически безопасно. Вот почему из Рейкьявика несколько тысяч людей побывали там», — сказал Дубик.

Ранее сообщалось, что в Исландии произошло извержение вулкана.

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