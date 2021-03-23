На телевидении выйдет сериал-приквел «Полицейского с Рублёвки»

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Телеканал ТНТ готовит к показу сериал «Милиционер с Рублёвки», приквел популярного многосерийного проекта «Полицейский с Рублёвки».
На телевидении выйдет сериал-приквел «Полицейского с Рублёвки»
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

Как сообщили в пресс-службе канала, в новом сериале речь пойдёт о становлении Владимира Яковлева (героя Сергея Бурунова в оригинальной ленте).

Действие развернётся в 1990-е, в то время, когда «полиция была милицией, Рублёвка только застраивалась элитными домами, а кино на видеокассетах продавали в уличных палатках».

«90-е были годами детства и молодости, и тогда вся происходящая дичь воспринималась по-другому. Мы собрали весь абсурд эпохи и накинули на него флёр сказочности, сделав мир, в котором ничего плохого произойти не может», — подчеркнул сценарист Илья Куликов.

Дата релиза пока не объявляется.

Ранее актриса Рина Гришина рассказала о пятом сезоне сериала «Полицейский с Рублёвки».

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