Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

«До конца месяца температура днём будет, конечно, выше 0 градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Всё идёт спокойно, неспешно», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве будет около нормы в первой половине недели и на 2 градуса выше нормы во второй половине недели. С четверга, 25 марта, столбик термометра будет подниматься до +9 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить