Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

«До конца месяца температура днём будет, конечно, выше 0 градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Всё идёт спокойно, неспешно», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве будет около нормы в первой половине недели и на 2 градуса выше нормы во второй половине недели. С четверга, 25 марта, столбик термометра будет подниматься до +9 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.