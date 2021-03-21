Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве со среды, 24 марта, ожидается потепление. Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что на предстоящей неделе в центральной части России ожидается перестройка атмосферных процессов.

«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных инициатива перейдёт к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры», — заявил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре не исключили снегопада в Москве в начале апреля.