Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве
- globallookpress.com
Он отметил, что на предстоящей неделе в центральной части России ожидается перестройка атмосферных процессов.
«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных инициатива перейдёт к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры», — заявил Тишковец.
Ранее в Гидрометцентре не исключили снегопада в Москве в начале апреля.