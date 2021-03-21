Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Тихого океана в 189 км от восточного побережья Камчатки.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска.

«Подземный толчок произошёл на глубине 60 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 189 км южнее посёлка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 возле Курильских островов.