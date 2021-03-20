Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

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Оперный певец народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко, скоропостижно ушёл из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжёлой болезнью (COVID-19)», — приводит РИА Новости сообщение.

Семья сообщила, что в условиях пандемии приняла решение отказаться от публичной церемонии и от встреч с близкими на ближайшее время.

«В соответствии с последней волей покойного прах будет захоронен в России», — сообщили в семье артиста.

Ранее в возрасте 83 лет скончался народный артист России Стахан Рахимов.

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