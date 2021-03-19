Эвелина Блёданс рассказала, как провела самоизоляцию

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Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс заявила, что ей удалось извлечь из пандемии коронавируса нечто хорошее. Об этом артистка рассказала на премьере документального фильма RT «Сёстры» в московском кинотеатре «Октябрь».
Эвелина Блёданс рассказала, как провела самоизоляцию
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«Я человек, который во всём находит позитив. Поэтому я из этой ситуации извлекла для себя какие-то хорошие вещи», — сказала артистка.

Блёданс пояснила, что во время самоизоляции находилась в загородном доме, благодаря чему смогла уделить много времени младшему сыну и побыть с близкими.

Она подчеркнула, что пандемия коронавируса — страшное время смертей, болезней и психологических травм. Однако, по мнению актрисы, люди пережили его «с честью».

«И сейчас только редкие отголоски прошлого в виде масок и перчаток, в которых находятся люди даже здесь, на премьере фильма, нам дают фидбэк. А вообще всё нормально, жизнь налаживается», — добавила актриса.

Блёданс рассказала, что пандемия коронавируса стала ударом для её коллег: артисты сидели без работы и заработка. Однако теперь всё постепенно возвращается в прежнее русло.

«Радость моя в том, что я всегда откладываю на чёрный день. И вот как раз чёрный день настал. Можно было достать то, что было отложено, и с радостью и благодарностью это тратить», — призналась артистка.

Фильм «Сёстры» — совместный проект канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке, посвящённый борьбе с эпидемией коронавируса в России.

Авторы идеи картины — журналист, автор документального цикла «Эпидемия» Антон Красовский и главный врач Коммунарки Денис Проценко.

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