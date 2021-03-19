В Удмуртии прокомментировали ситуацию с международным цирковым фестивалем

В Удмуртии прокомментировали возможность проведения международного циркового фестиваля в 2022 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного цирка региона.

Традиционно фестиваль проводится в конце зимы — начале весны. В 2021 году из-за пандемии коронавируса он был отменён.

«Мы не знаем, как сложится эпидемиологическая ситуация в стране, но очень надеемся, что фестиваль состоится в следующем году. У нас недавно была разрешена заполняемость зала 50%, а уже со следующей недели нам разрешили заполнять 75%. Надеемся, что всё наладится», — рассказали в пресс-службе.

Ранее директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новой программе «Всё будет хорошо».