В Удмуртии прокомментировали ситуацию с международным цирковым фестивалем

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В Удмуртии прокомментировали возможность проведения международного циркового фестиваля в 2022 году.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с международным цирковым фестивалем
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного цирка региона.

Традиционно фестиваль проводится в конце зимы — начале весны. В 2021 году из-за пандемии коронавируса он был отменён.

«Мы не знаем, как сложится эпидемиологическая ситуация в стране, но очень надеемся, что фестиваль состоится в следующем году. У нас недавно была разрешена заполняемость зала 50%, а уже со следующей недели нам разрешили заполнять 75%. Надеемся, что всё наладится», — рассказали в пресс-службе.

Ранее директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новой программе «Всё будет хорошо».

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