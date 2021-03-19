Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и WhatsApp

Пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.

Reuters

95% пользователей WhatsApp пожаловались в сервисе на проблемы с подключением к серверу. У 51% наблюдаются проблемы с загрузкой Instagram. Также сообщается о проблемах при входе в Facebook.