Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и WhatsApp

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Пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и WhatsApp
  • Reuters

95% пользователей WhatsApp пожаловались в сервисе на проблемы с подключением к серверу.

У 51% наблюдаются проблемы с загрузкой Instagram.

Также сообщается о проблемах при входе в Facebook.

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