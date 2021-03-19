Писатель Садулаев рассказал о проекте «Русские чтения в Музее Набокова»

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Писатель, попечитель фонда «Культурная политика» Герман Садулаев рассказал о проекте «Русские чтения в Музее Набокова».
Писатель Садулаев рассказал о проекте «Русские чтения в Музее Набокова»
  • ©Герман Садулаев/Facebook

«Русские чтения в Музее Набокова» — культурно-просветительский проект, который инициирован фондом «Культурная политика». Мы решили организовать это мероприятие в формате народной дипломатии, чтобы укрепить связи с русскими авторами, проживающими за рубежом», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, с 2005 по 2016 год проводился ежегодный конкурс «Русская премия» для зарубежных авторов, пишущих на русском языке. Как напомнил Садулаев, проект был приостановлен.

«Сейчас в культурном поле ощущается нехватка программ, нацеленных на системное взаимодействие русской отечественной и русской зарубежной литературы», — добавил Садулаев.

В декабре 2020 года kp.ru сообщал, что стали известны лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей.

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