МЧС предупреждает о метели в Петербурге

Сильный ветер, снегопад и метель ожидаются в Петербурге в субботу, 20 марта. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Как пишет kp.ru, синоптики обещают ночные заморозки до -11 °С.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 20 марта в городе местами ожидается умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу осадков не ожидается. Похолодает до -9...-11 °С, а в пригородах — до -13 °С. Днём потеплеет до -1...-3 °С.

Как ранее сообщало агентство RIA56, синоптики прогнозируют ледяной дождь в Оренбургской области.