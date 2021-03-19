МЧС предупреждает о метели в Петербурге

Короткая ссылка
Сильный ветер, снегопад и метель ожидаются в Петербурге в субботу, 20 марта. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.
МЧС предупреждает о метели в Петербурге
  • РИА Новости

Как пишет kp.ru, синоптики обещают ночные заморозки до -11 °С.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 20 марта в городе местами ожидается умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу осадков не ожидается. Похолодает до -9...-11 °С, а в пригородах — до -13 °С. Днём потеплеет до -1...-3 °С.

Как ранее сообщало агентство RIA56, синоптики прогнозируют ледяной дождь в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить