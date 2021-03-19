Синоптики рассказали о погоде в выходные в Краснодарском крае
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По прогнозу, в ночь на 20 марта ожидается 0…+5 °С, днём — до +5…+10 °С. Дождь, местами гроза.
В горах возможен снег. В южных районах прогнозируются особо сильные осадки. Ветер 5—10 м/с.
Ночью 21 марта температура воздуха составит -2...+3 °С. Днём прогнозируют +5...+10 °С. Без существенных осадков. Ветер 5—10 м/с.
Ранее, как сообщал «Взгляд», научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени А.М. Обухова, климатолог Александр Чернокульский прокомментировал аномальные холода.