Максим Никулин рассказал о новой программе цирка на Цветном бульваре

Директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал о новой программе «Всё будет хорошо».

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это спектакль к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. В проекте задействованы эквилибристы, акробаты, жонглёры, клоуны.

«Один номер лучше другого», — отметил Никулин.

Он также сообщил, что особая программа запланирована в цирке на 18 декабря, когда будет отмечаться юбилей.

«Пригласим звёзд. А ещё планируем вечер в Кремлёвском дворце. Там тоже будет эстрадно-цирковое представление. Сейчас думаем над концепцией, ищем режиссёра», — уточнил Никулин.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.