На сайте Ивантеевского лесопитомника появилась онлайн-экскурсия

На сайте старейшего дендропарка Московской области на территории Ивантеевского лесопитомника посредством видеоэкскурсии теперь можно ознакомиться с редкими видами растений, собранными со всего света.

Об этом сообщает телеканал «360».

Этот проект запустили в преддверии Международного дня лесов, который отмечается во всём мире 21 марта.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что бесплатные экскурсии в Ивантеевском дендропарке запустили три года назад. С уникальной коллекцией деревьев и растений с 2018 по 2019 год познакомились 3,2 тыс. человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в двух парках Петербурга высадят более 47 тыс. растений для украшения города.