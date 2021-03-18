Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие выходные дни.

«Погоду в выходные будет определять антициклон. В субботу ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снежок. Температура ночью порядка -8...-5 °С, по области до -9 °С. Днём в субботу будет солнечно, без осадков. Поэтому воздух прогреется до +2 °С. В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, антициклон сместится на восток. В течение всех суток погода облачная с прояснениями. Местами небольшой снежок в ночные часы и фаза смешанных осадков — в дневные. Температура будет чуть ниже климатической нормы. В ночные часы порядка -10...-8 °С, а в дневные около 0 °С», — сказала Позднякова.

По её словам, в последующие дни «морозная погода ещё сохранится».

«В понедельник и вторник в Москве ночью -6...-4 °С, по области до -9 °С. Дневная же температура будет повышаться. Мы ждём, что уже 23 числа, как раз в день Всемирной метеорологической организации, в Москве воздух прогреется до +4 °С. Все расчёты показывают, что в последующие дни температура воздуха будет повышаться. Можно сказать, что после дня метеоролога весна уже начнёт вступать в свои права», — добавила она.

Ранее в Москве и Подмосковье до пятницы объявили «жёлтый» уровень опасности.