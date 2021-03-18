В РАН сообщили о сотнях афтершоков после землетрясения на Камчатке

Несколько сотен афтершоков произошло на Камчатке после произошедшего во вторник, 16 марта, землетрясения. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«В том районе продолжается рой землетрясений, счёт идёт на сотни. Из них можно выделить порядка 40 наиболее сильных», — приводит Интерфакс слова представителя академии.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в результате афтершоков жители Камчатки существенных подземных толчков не ощутили.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.