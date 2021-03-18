В РАН сообщили о сотнях афтершоков после землетрясения на Камчатке

Короткая ссылка
Несколько сотен афтершоков произошло на Камчатке после произошедшего во вторник, 16 марта, землетрясения. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
В РАН сообщили о сотнях афтершоков после землетрясения на Камчатке
  • globallookpress.com

«В том районе продолжается рой землетрясений, счёт идёт на сотни. Из них можно выделить порядка 40 наиболее сильных», — приводит Интерфакс слова представителя академии.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в результате афтершоков жители Камчатки существенных подземных толчков не ощутили.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить