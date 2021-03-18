В РАН сообщили о сотнях афтершоков после землетрясения на Камчатке
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«В том районе продолжается рой землетрясений, счёт идёт на сотни. Из них можно выделить порядка 40 наиболее сильных», — приводит Интерфакс слова представителя академии.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в результате афтершоков жители Камчатки существенных подземных толчков не ощутили.
Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.