Поклонская признала свою неправоту в ситуации с фильмом «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» призналась, что была неправа, когда критиковала фильм «Матильда» Алексея Учителя и пыталась его запретить.

Она отметила, что «делала ошибки». По её словам, сейчас она смотрит назад и анализирует, что сделала не так и как бы поступила в той или иной ситуации.

«В ситуации с фильмом «Матильда», мы вот сейчас вспомнили... Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть», — сказала она.

«Матильда» вышла в прокат 26 октября 2017 года. Задолго до выхода в прокат фильм вызвал широкий общественный резонанс. Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину.