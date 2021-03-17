Поклонская признала свою неправоту в ситуации с фильмом «Матильда»
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Она отметила, что «делала ошибки». По её словам, сейчас она смотрит назад и анализирует, что сделала не так и как бы поступила в той или иной ситуации.
«В ситуации с фильмом «Матильда», мы вот сейчас вспомнили... Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть», — сказала она.
«Матильда» вышла в прокат 26 октября 2017 года. Задолго до выхода в прокат фильм вызвал широкий общественный резонанс. Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину.