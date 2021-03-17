День поэзии отметят на ВДНХ 21 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для посетителей подготовили музыкально-поэтический концерт, лекцию о влиянии европейской поэзии на русских авторов, а также чтение стихотворений Александра Пушкина в исполнении роботизированной копии поэта.

Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, но на некоторые их них потребуется предварительная регистрация.

Все мероприятия в павильонах ВДНХ будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что международный праздник весны Навруз отметят в Москве в онлайн-формате 21 марта.