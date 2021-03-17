День поэзии отметят на ВДНХ
- © Е. Самарина / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Для посетителей подготовили музыкально-поэтический концерт, лекцию о влиянии европейской поэзии на русских авторов, а также чтение стихотворений Александра Пушкина в исполнении роботизированной копии поэта.
Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, но на некоторые их них потребуется предварительная регистрация.
Все мероприятия в павильонах ВДНХ будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что международный праздник весны Навруз отметят в Москве в онлайн-формате 21 марта.