Певица Гречка рассказала, как пережила пандемию

Певица Анастасия Иванова, известная как Гречка, рассказала, как пережила пандемию.

В беседе с НСН она заявила, что её не затронули проблемы исполнителей, которые лишились возможности выступать в условиях закрытия публичных пространств.

«Меня в то время преследовали панические атаки», — пояснила певица.

По её словам, период пандемии стал для неё временем борьбы с собой.

«И это началось до коронавируса. Из этой борьбы я выхожу победителем», — добавила она.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.