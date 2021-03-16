Певица Гречка рассказала, как пережила пандемию

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Певица Анастасия Иванова, известная как Гречка, рассказала, как пережила пандемию.
Певица Гречка рассказала, как пережила пандемию
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В беседе с НСН она заявила, что её не затронули проблемы исполнителей, которые лишились возможности выступать в условиях закрытия публичных пространств.

«Меня в то время преследовали панические атаки», — пояснила певица.

По её словам, период пандемии стал для неё временем борьбы с собой.

«И это началось до коронавируса. Из этой борьбы я выхожу победителем», — добавила она.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.

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