Певица Гречка рассказала, как пережила пандемию
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В беседе с НСН она заявила, что её не затронули проблемы исполнителей, которые лишились возможности выступать в условиях закрытия публичных пространств.
«Меня в то время преследовали панические атаки», — пояснила певица.
По её словам, период пандемии стал для неё временем борьбы с собой.
«И это началось до коронавируса. Из этой борьбы я выхожу победителем», — добавила она.
Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.