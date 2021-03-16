Певица Гречка рассказала о работе над новым альбомом
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«Этот альбом о моём маленьком городе, там разные истории каких-то моих подруг, друзей. Я решила обо всём этом написать. У меня были панические атаки, они меня очень беспокоили, и альбом помог мне с ними справиться», — заявила она в беседе с НСН.
По словам певицы, необходимо искать причину страха и работать с ней.
Альбом «Не за что» вышел 12 марта.
Ранее музыкант Найк Борзов в беседе с ФАН рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.