Певица Гречка рассказала о работе над новым альбомом

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Певица Анастасия Иванова, известная как Гречка, рассказала о работе над новым альбомом.
Певица Гречка рассказала о работе над новым альбомом
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Этот альбом о моём маленьком городе, там разные истории каких-то моих подруг, друзей. Я решила обо всём этом написать. У меня были панические атаки, они меня очень беспокоили, и альбом помог мне с ними справиться», — заявила она в беседе с НСН.

По словам певицы, необходимо искать причину страха и работать с ней.

Альбом «Не за что» вышел 12 марта.

Ранее музыкант Найк Борзов в беседе с ФАН рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.

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