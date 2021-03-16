Петербургский художник и скульптор Вячеслав Чеботарь рассказал о процессе написания портретов.

«По времени дело обстоит так: если вы хотите портрет как произведение искусства, то он будет писаться на протяжении всей жизни. Один портрет я писал семь лет, за это время могут пасть государства. Можно и быстрее написать, но тогда в работе будет сделан акцент на живопись, будет этюдный портрет», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в среднем требуется около 100 сеансов. Также нужны предварительные встречи.

«Настанет момент, когда я увижу суть человека, и тогда можно приступать к работе», — добавил Чеботарь.

Ранее директор Музея Родена Катрин Шевийо в беседе с газетой «Известия» рассказала о выставке «Роден — Пикассо», куратором которой она выступила.