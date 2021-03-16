Подмосковье примет участие в Цифровом диктанте

Московская область примет участие в Цифровом диктанте.

Об этом сообщает телеканал «360».

Мероприятие пройдёт с 10 по 24 апреля. В нём смогут принять участие дети от семи до 13 лет и от 14 до 18 лет, а также все взрослые россияне.

В ходе тестирования специалисты проверят компьютерную грамотность участников: насколько они умеют пользоваться интернет-программами, насколько осведомлены о мерах безопасности в сети.

Как отметили организаторы, вопросы цифровой культуры, способность ориентироваться в интернете, дистанционно решать вопросы вышли на первый план.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодарский край примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 10 апреля.