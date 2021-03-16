В Курганской области дали прогноз по паводкам

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В Курганской области дали прогноз по паводкам в 2021 году. Максимальный уровень воды ожидается с 2 по 5 мая.
В Курганской области дали прогноз по паводкам
  • © РИА Новости / Павел Львов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Данные были приведены на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Также было отмечено, что с 7 по 12 апреля в регионе ожидается сход снега.

Для борьбы с природными пожарами в области подготовят 2700 человек и более 1 тыс. единиц техники.

Ранее, как сообщал «Взгляд», научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени А.М. Обухова, климатолог Александр Чернокульский прокомментировал аномальные холода.

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