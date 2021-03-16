В Санкт-Петербургской академии художеств выставку Евгении Васильевой сочли «актом вандализма»

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Ряд преподавателей, профессоров, а также студентов и аспирантов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина назвали выставку работ Евгении Васильевой «актом вандализма».
В Санкт-Петербургской академии художеств выставку Евгении Васильевой сочли «актом вандализма»
  • © Евгения Васильева
  • Facebook

Открытое письмо с требованием «незамедлительно убрать из музея Академии художеств все произведения почётного члена Академии художеств Васильевой Евгении Николаевны» на имя ректора вуза, искусствоведа Семёна Михайловского, подписали более 300 преподавателей, профессоров и учащихся разных факультетов.

Выпускник аспирантуры академии Дмитрий Селиванов в Facebook сообщил, что передал документ адресату, а также в дирекцию научно-исследовательского музея.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто не побоялся и поставил свою подпись под нашим открытым письмом... Мы сделали всё, что могли», — отметил Селиванов.

Сбор подписей был запущен в субботу, 13 марта.

Выставка Евгении Васильевой под названием «Весна» открывается в Музее Академии художеств 17 марта. Осенью 2015 года Васильева стала почётным членом Российской академии художеств.

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