В Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов

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В Оренбургской области полностью реализовали региональный проект «Сохранение лесов».
В Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов
  • Pixabay

Об этом сообщает RIA56.

По данным Рослесхоза, в 2020 году в регионе лес был восстановлен на 830 га, что составляет 112,5% от плана.

Как рассказали в областном Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, важную роль сыграло обеспечение лесохозяйственной техникой и оборудованием. На 6,7 млн рублей закупили 51 единицу лесохозяйственного оборудования, а также 267 лесопосадочных инструментов.

В ведомстве также отметили, что в питомниках были засеяны семена на площади 8,28 га, посадочный материал вырастили в количестве 3 942,7 тыс. штук.

Ранее НТВ сообщало, что в заповедниках Ленобласти появятся новые экотропы.

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